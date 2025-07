Tilburgse Kermis: gehandicaptenmiddag in volle gang • dineren in de lucht

De komende dagen gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en zijn geluk beproeven bij de grijpautomaat. De vijfde dag van de Tilburgse Kermis staat in het teken van de gehandicaptenmiddag. In dit liveblog kun je de hele dag meegenieten van het spektakel.

Liveblog

14.15 Met de woongroep naar de kermis Speciaal voor de gehandicaptenmiddag mogen bewoners van woongroepen gratis in attracties met hun begeleiders. Op een stempelkaart staan verschillende attracties waarmee de bewoners kosteloos een ritje kunnen maken. Dat zorgt voor veel blije gezichten. Foto: Omroep Brabant

13.22 Diner op vijftig meter hoogte Op de Tilburgse Kermis kunnen de echte waaghalzen en fijnproevers dineren op maar liefst vijftig meter hoogte. Romy en Sophie blikken op Facebook terug op het bijzondere etentje dat zij gisteravond hadden. "Wat een ervaring", schrijven de meiden. Foto: Facebook Romy Vogel Foto: Facebook Romy Vogel

13.15 Korting op attracties De Tilburgse Kermis is alweer op de helft. Daarom krijgen bezoekers deze dinsdag tussen 13:00 en 18:00 uur korting op attracties. Het programma op deze vijfde dag van de kermis is ook weer bomvol met een speciale gehandicaptenmiddag, een kermisexpo en vele optredens. Benieuwd waar je gratis kunt parkeren, je fiets kunt stallen of de EHBO kunt vinden? Lees hier alle praktische informatie over de Tilburgse Kermis.

12.45 Roze Maandag in foto's Roze Maandag was een groot en kleurrijk spektakel. Herbeleef het feest met deze foto's. Bekijk hier nog meer beelden van Roze Maandag. Foto: Eye4Images/Iwan van Dun. Foto: Eye4Images/Iwan van Dun. Foto: Eye4Images/Iwan van Dun.

12.30 Kom langs bij 't Buske Ook deze dinsdag staat ons Brabants Buske op de Tilburgse Kermis. Kom langs om jouw kermiskraker door te geven, een Brabandersjaal of sticker te scoren en om mee te dansen met de beste hitjes. We staan vlak bij de Schouwburg naast het reuzenrad, niet te missen! Hokeeeeej let's go naar het Brabantse Buske (foto: Omroep Brabant). Geef jouw favoriete kermisplaat door (foto: Omroep Brabant).