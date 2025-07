Tilburgse Kermis: handjes in de lucht in de rups • stralend zonnetje

16.00

De gehandicaptenmiddag op de Tilburgse Kermis is in volle gang. Bewoners van de woongroepen zijn door het dolle heen als ze in de attracties zitten met hun begeleiders. De organisator van de dag, Jan de Jong, kijkt erg trots in het rond. Het is de 53ste editie van de gehandicaptenmiddag. "Het is goede wil van de kermisexploitanten. Het is fijn voor de mensen dat ze langer de tijd krijgen om in en uit te stappen. Soms wordt de snelheid van de attracties aangepast, maar vaak willen de mensen harder en harder", lacht hij.