Tilburgse Kermis: plassen tegen een fatbike • drukte op gehandicaptenmiddag

19.35

Met hoge nood haastte de 32-jarige Rob zich zaterdag naar het openbare toilet aan de Paleisring in Tilburg, maar toen hij zijn behoefte wilde doen, bleek het toilet gesloten. De wc zit in het gebouw van de Domino's en door de drukte op de Tilburgse Kermis had de ondernemer zijn toilet gesloten. Dat mag helemaal niet bij een openbaar toilet en al allemaal niet omdat het een van de weinige invalidentoiletten in het centrum is. Rob schreef een brief naar de wethouder en die heeft de ondernemer dinsdag op de vingers getikt. "Openbaar toilet moet open zijn", vindt Rob en daar kreeg hij gelijk in. Het toilet is vanaf nu gewoon weer open.