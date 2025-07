Auto dakdekker verwoest met zwaar vuurwerk, buurt werd wakker van explosie

Een auto aan de Tweede Slagen in Den Bosch is zaterdagnacht verwoest, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. Dat zou tussen de voorruit en de motorkap zijn gelegd. Buurtbewoners hoorden rond kwart voor vijf 's nachts een harde knal.

De auto is van een dakdekker. Voertuigen en huizen van dakdekkers in Den Bosch waren het afgelopen jaar vaker het doelwit bij explosies en brandstichtingen. In verband met deze dakdekkersoorlog zijn inmiddels meerdere verdachten aangehouden en hebben de eerste rechtszaken plaatsgevonden. Of de explosie van zaterdagnacht verband houdt met deze eerdere incidenten, is nog niet duidelijk.