Dode bij crash auto, weg in beide richtingen dicht

Bij een crash op de Alphensebaan in Chaam is zaterdagnacht een automobilist overleden. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. Vanwege het ernstige ongeluk werd de Alphensebaan in beide richtingen afgesloten.

Het slachtoffer zat als enige in de auto. Bij de crash was geen ander verkeer betrokken. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek. Meer informatie is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.