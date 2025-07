Automobilist botst in volle vaart tegen pijlwagen op A27

Een automobilist botste zaterdagavond laat in volle vaart met zijn auto tegen een pijlwagen op de A27. Die staat daar in verband met wegwerkzaamheden die plaatsvinden tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Sint-Annabosch.

Nog een ongeluk

Terwijl de hulpdiensten druk bezig waren met de afhandeling van dit ongeluk, kregen ze een melding dat op de A27 in de andere richting een auto was gecrasht in de berm naast de snelweg. De bestuurder van deze auto bleek onder invloed en is naar een politiebureau gebracht.