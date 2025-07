Automobilist racet met snelheid van 211 kilometer per uur over weg

Een automobilist moest zaterdagnacht zijn rijbewijs inleveren na een dollemansrit op de Midden-Brabantweg bij Loon op Zand. De 34-jarige Rotterdammer werd daar door de verkeerspolitie betrapt met een snelheid van liefst 211 kilometer per uur.

Ook op de A16 moest de politie zaterdagnacht achter een hardrijder aan. Daar werd een 43-jarige man uit Best betrapt die in een Lamborghini Huracan ruim 63 kilometer per uur harder reed dan de maximumsnelheid. Ook deze automobilist moest zijn rijbewijs inleveren.

Beide bestuurders moeten op eigen kosten een verkeerscursus volgen bij het CBR.