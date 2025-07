Comedian Davey treedt op bij leeg festival, alleen Jörgen Raymann kijkt toe

Comedian Davey Turnhout (38) dacht zaterdag op het Tuin van Brielle-festival voor publiek op te treden, maar kwam van een koude kermis thuis. De weide bij de mainstage was vrijwel leeg. Op één iemand na: de bekende comedian Jörgen Raymann, die lachend in een zitzak lag te kijken naar het optreden van Davey, die in Schaijk woont.

Het festival programmeerde afwisselend comedians en bandjes. Raymann was als special guest aangekondigd, maar ook hij kon op nauwelijks publiek rekenen. Voor de middag waren er simpelweg minder kaarten verkocht dan voor de avond en niet iedereen was al aanwezig. "Ze hadden beter zijn naam kunnen noemen, denk ik", zegt Davey.

"Rustig allemaal", grapt hij in een video die collega-comedian Raoel Fatehmahomed van hem maakte. "Niet allemaal tegelijk, er kan maar één tegelijk spelen." Toen een medewerker van het festival tijdens het optreden bezig was met hekken, reageerde Davey gevat: "Is dit om de fans tegen te houden?"

Toen Davey moest optreden, stond er bij hem ook vrijwel niemand. "Het festival had onderschat wat nodig is bij comedy," zegt de comedian. "Ik was gewoon de comedyvariant van de dj die aan het begin van het festival moet openen met een lege dansvloer." Toch besloot hij zijn set gewoon te spelen. "Ik dacht: ik ga mijn optreden gewoon doen en afmaken."

"Het eerste wat ik kon doen, was sarcastisch zijn, alsof het geweldig is en ik mijn droom stond te leven", vertelt hij. Een paar jaar geleden was hem dat niet gelukt. "Dan had ik het optreden afgezegd." Nu merkte hij dat hij gegroeid is. "Ik heb vorig jaar zoveel persoonlijke dingen gedeeld over seksueel misbruik door mijn oppas, waardoor de spanning van mijn schouders is gevallen en ik nu comfortabel op het podium sta."

'Mooi compliment'

Dat Jörgen Raymann bleef zitten en zichtbaar genoot, betekende veel voor Turnhout. "Hij was heel enthousiast, vond dat ik het goed heb gedaan. Het is een heel mooi compliment."

Hij kijkt op tegen zijn bekende comedycollega. "Ik had goed door dat hij zat te lachen en dat gaf me zeker genoegen en motivatie om door te gaan met wat ik aan het doen was." Hoewel hij normaal bevestiging uit het publiek haalt, was die van hem genoeg.

Het is niet de eerste keer dat Turnhout voor een klein publiek staat op een festival. "Maar ik kan er nu hartelijk om lachen."