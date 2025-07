Man wordt aangereden door stadsbus en raakt slaags met passagier

Op de Keizersgracht in Eindhoven is zaterdagmorgen iemand aangereden door een stadsbus. Dit meldt de politie zondag. De voetganger raakte nauwelijks gewond. Na de botsing ontstond er onenigheid tussen deze man en een passagier van de bus. Er werd hierbij ook even gevochten, totdat omstanders hen uit elkaar wisten te halen.

De voetganger die was aangereden, is daarna door iemand anders afgevoerd. De passagier met wie hij het aan de stok had gekregen, was nergens meer te bekennen toen de politie arriveerde.

De aanrijding van de voetganger door de stadsbus van vervoersmaatschappij Hermes werd rond twintig over elf zaterdagmorgen gemeld. Het is niet bekend of er iemand aangifte heeft gedaan. Ook tweede bus gestrand

De bus heeft zeker een half uur stil gestaan en is daarna (leeg) door een andere buschauffeur afgevoerd. De passagiers die erin zaten, konden in een andere bus stappen. Agenten en een handhavingsambtenaar van de gemeente hebben gesproken met een van de mannen die bij de ruzie betrokken was, een aantal getuigen en de buschauffeur die bij de aanrijding betrokken was. Er zijn gegevens uitgewisseld voor een eventuele schadeclaim. Hermes kon nog niet reageren.