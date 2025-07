Droom komt uit voor Lars (25): Europees kampioen zweefvliegen

Lars van Breemen (25) uit Huijbergen is Europees kampioen geworden bij de junioren. Na dertien vluchten was hij beste in het Slowaakse Prievidza. Van Breemen is voor het eerst Europees kampioen.

En hij klinkt er nog best nuchter onder, in de auto weer op weg naar Nederland, maar zeker ook enthousiast. “Ik heb gewoon goed en constant gepresteerd de afgelopen weken”, legt hij zijn succes uit. Van Breemen vloog zo’n 150 tot 300 kilometer op een dag. Steeds met start en landing op hetzelfde vliegveld. “Ik kwam gelukkig steeds goed uit met mijn vluchten en kon steeds het vliegveld weer halen. Als je ergens in een akker moet landen, kost dat je klassement natuurlijk.”

Lars van Breemen komt uit een echte familie van zweefvliegers, want zijn opa en zijn vader vlogen ook al in een zweefvliegtuig. “Ik probeer wekelijks te vliegen op mijn thuisbasis Woensdrecht en tijdens wedstrijden, zoals dit EK, vlieg ik natuurlijk veel.” Het hele leven van Lars bestaat uit zweefvliegen. Samen met zijn vader en moeder runt hij een webshop in alle zweefvliegbenodigdheden, van kleding tot vliegtuigonderdelen. Ook hebben ze twee zweefvliegtuigen. Zijn twee broertjes zijn echter niet gaan zweefvliegen. “Die werden een keer kotsmisselijk en gingen wat anders doen”, vertelt Lars lachend. Van Breemen werd al eens vierde bij zowel het EK als het WK en nu werd hij in zijn laatste EK als junior toch nog kampioen. “Bij zweefvliegen ben je tot en met je 25ste junior. Dit is dus mijn laatste jaar. Volgend jaar vlieg ik bij de senioren.” Kijk hieronder naar een impressie van het EK Zweefvliegen voor junioren in Slowakije: