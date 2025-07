Rennen van attractie naar attractie: de Kermisrun is een feestje

Hardlopen, zweten, zwieren en feesten. De Kermisrun op de Tilburgse Kermis was zondag weer een groot succes. Zo'n 1850 deelnemers liepen 2, 5 of 10 kilometer over de kermis, door het bejaardentehuis, gemeentehuis, de bioscoop en langs nog veel meer bekende Tilburgse plekken. En dat levert prachtige plaatjes op.

Met een grote glimlach gaan de lopers zondag van start. De Kermisrun gaat dit jaar door de bioscoop, LocHal, verzorgingstehuis Joannes Zwijsen, RAW 013, Loc Brewery, Studio, Theaters Tilburg, Gourmet Market Central Station, het gemeentehuis, Beach Tilburg en Poppodium 013. Tussen het rennen door kunnen de deelnemers even 'uitrusten' in attracties zoals de Breakdance, Aeronaut, Reactor en Polyp. "Wij doen 10 kilometer, maar het hardlopen nemen we niet zo serieus", lacht team De Bierbuikjes.

"De vrijwilligers maken er zo'n feestje van."

En ook voor Tony, beter bekend als Sterretje, draait de Kermisrun vooral om gezelligheid. "De vrijwiligers die het hier allemaal organiseren, maken er zo'n feestje van. Dus je moet echt genieten op de kermis." De Kermisrun eindigt waar deze ook begon: in Poppodium 013. Daar kregen alle deelnemers een welverdiende medaille.

Foto: Marcel van Dorst

Foto: Marcel van Dorst

Foto: Marcel van Dorst

Foto: Marcel van Dorst