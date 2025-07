Vermiste man (65) terecht: familie bedankt iedereen voor het helpen zoeken

De vermiste 65-jarige man die rond vijf uur zondagmiddag wegliep uit een zorginstelling in Hintham en sindsdien werd vermist, is maandagochtend in goede gezondheid teruggevonden. De man bevond zich in Sint-Michielsgestel. Dat laat de politie weten.

De familie hield er rekening mee dat de man wellicht richting Schijndel was gegaan, aangezien hij daar lang heeft gewoond.

Zoektocht

Zondagnacht zocht het Veteranen Search Team (VST) nog naar de man in de wijk De Groote Wielen in Rosmalen. De vrijwilligers zochten te voet en per fiets de omgeving af, maar daar werd hij niet gevonden. Maandagochtend kreeg de familie alsnog goed nieuws. De familie bedankt iedereen die naar de man heeft uitgekeken.