Jody ziet grote vlammen uit huis slaan: 'Buurvrouw kwam om kleren te lenen'

Jody is erg geschrokken van de brand die zondagnacht het huis van haar buurvrouw aan de Dommelborch in Rosmalen verwoestte. "Je weet niet wat het vuur allemaal gaat doen, welke kant het opgaat", vertelt ze maandagochtend.

Korte tijd later stond de buurvrouw bij haar aan de deur, met de vraag of ze alsjeblieft wat kleren mocht lenen. Die gaf Jody haar snel. "Ze kon nog net aan de achterkant haar huis uit komen toen de brand uitbrak."

Intussen zag Jody dat de vlammen die uit het huis sloegen heel groot waren. "Ik schrok ervan. Ik was alleen, mijn ouders waren net op vakantie gegaan. Zij zijn nu teruggekomen. Ik heb ook mijn zus gebeld en die is ook gekomen. Het was wel even eng, ja."

Het uitgebrande huis is maandagochtend vroeg dichtgetimmerd. Binnen is alles zwart en kaal. De bewoonster is opgevangen "Ja, die is nu bij een vriendin. Zij is veilig."