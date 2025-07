Aziza pleit voor Engelse wet om vrouwen in giftige relatie te beschermen

Twee vrouwen kwamen vorige week om het leven door geweld van een (ex-)partner, femicide. Dit deed Aziza Aboulkacem, raadslid van de PvdA in Tilburg, denken aan een ander geval van femicide in 2022. Wat er toen is gebeurd, zorgde ervoor dat ze besloot deze vorm van geweld onder de aandacht te brengen. Nu hoopt ze dat er in Nederland snel nieuwe wetgeving komt om vrouwen beter te beschermen. Afgelopen week maakt volgens haar duidelijk dat dit niet langer kan wachten.

Het Tilburgse raadslid is voorstander van de 'Clare's Law'. Een wet die in Engeland al in werking is. "Door Clare's Law kan ik als ik mij bijvoorbeeld echt zorgen zou maken over de relatie waar een vriendin van mij inzit - een relatie die niet gezond is en waarin zij gevaar loopt - navraag doen naar de persoon met wie zij die relatie heeft", legt ze uit. De informatie die wordt opgevraagd komt in het voorbeeld van Aziza niet bij haar terecht, maar bij degene voor wie de informatie is opgevraagd. In dit geval de vriendin van Aziza. Zij zal de informatie krijgen en kan op basis daarvan een afweging maken of zij de relatie wil voortzetten of niet.

Clare's Law De Clare's Law is een wet die sinds 2014 in Engeland in werking is. De wet is vernoemd naar de Britse Clare Wood. Zij werd in 2009 vermoord door haar ex-partner die daarvoor al eens was veroordeeld voor huiselijk geweld. De wet geeft burgers in onder meer Engeland het recht om bij de politie informatie op te vragen over het geweldsverleden van hun (ex-)partner. Clare's Law bestaat uit twee delen: het 'recht om te vragen', dat mensen het recht geeft om informatie op te vragen over een mogelijke dader en 'het recht om te weten', dat de politie het recht geeft om informatie te delen met een mogelijk slachtoffer.

Naast dat Aziza raadslid is, is zij ook werkzaam als trouwambtenaar en uitvaartceremoniespreker. In 2022 mocht ze spreken op de uitvaart van Yke Engel. Deze 38-jarige vrouw uit Tilburg werd op gruwelijke wijze vermoord door een man die tijdelijk bij haar in huis woonde.

Yke heeft voorafgaand aan haar dood meermaals aan de bel getrokken bij instanties om meer duidelijkheid en informatie te krijgen over de man die haar uiteindelijk heeft vermoord. Deze informatie kreeg ze niet, vanwege de privacyregels in Nederland. Aziza: "Ze heeft meerdere keren haar zorgen geuit en aangegeven dat er iets aan de hand was. Elke keer kreeg zij te horen dat er niks gezegd kon worden tegen haar vanwege de privacy van de latere dader." Het verhaal van Yke raakte Aziza en vanaf dat moment besloot zij zich nog meer in te gaan zetten voor de veiligheid van vrouwen en nog meer aandacht te vragen voor het probleem femicide.

Iedere acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. In de helft van de gevallen wordt dat gedaan door een(ex-)partner. Drie politieke partijen (D66, GroenLinks-PvdA en de VVD) namen eind mei het initiatief voor een nieuwe wet die vrouwen beter moet beschermen tegen gewelddadige (ex-)partners. Ze dienden een motie om te kunnen kijken of de Engelse 'Clare's Law' ook in Nederland kan worden ingevoerd. Kan groot verschil maken

Volgens Aziza kan 'Clare's Law' in Nederland een groot verschil maken. "We geven vrouwen de kans om wel of niet een ongezonde relatie voort te zetten. Dit klinkt natuurlijk makkelijker dan het in de praktijk is, want het is heel moeilijk om uit een giftige relatie te stappen. Maar met Clare's Law zouden er al heel veel dingen voorkomen kunnen worden." Geweld tegen vrouwen helemaal voorkomen is volgens Aziza bijna onmogelijk, maar er valt volgens haar op het gebied van de veiligheid van vrouwen veel te verbeteren. Blij is ze dan ook dat momenteel wordt onderzocht wat de juridische haalbaarheid is van deze wet in Nederland. "We zijn een klein land, maar heel groot in het organiseren van de overheid en wetgeving. Maar het is jammer dat wij er zo lang over moeten doen om zoiets belangrijks te bewerkstelligen", vindt Aziza. Aziza hoopt nu dat de wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Dat de politiek alles op alles zet. "Want we kunnen en mogen niet accepteren dat dit maar door blijft gaan", zegt ze. En zolang de wet er nog niet is, roept ze mensen op om extra goed om zich heen te kijken en een oogje in het zeil te houden. Omroep Brabant maakte eerder onderstaande video over femicide, waarin Aziza ook meer uitleg geeft: