Dodelijk geweld door (ex-)partner, dit raadslid pleit voor nieuwe wetgeving

Twee vrouwen kwamen vorige week om het leven door geweld van een (ex-)partner, femicide. Dit deed Aziza Aboulkacem, raadslid van de PvdA in Tilburg, denken aan een ander geval van femicide in 2022. Wat er toen is gebeurd, zorgde ervoor dat ze besloot deze vorm van geweld onder de aandacht te brengen. Nu hoopt ze dat er in Nederland snel nieuwe wetgeving komt om vrouwen beter te beschermen. Afgelopen week maakt volgens haar duidelijk dat dit niet langer kan wachten.

Het Tilburgse raadslid is voorstander van de 'Clare's Law'. Een wet die in Engeland al in werking is. "Door Clare's Law kan ik als ik mij bijvoorbeeld echt zorgen zou maken over de relatie waar een vriendin van mij inzit - een relatie die niet gezond is en waarin zij gevaar loopt - navraag doen naar de persoon met wie zij die relatie heeft", legt ze uit. De informatie die wordt opgevraagd komt in het voorbeeld van Aziza niet bij haar terecht, maar bij degene voor wie de informatie is opgevraagd. In dit geval de vriendin van Aziza. Zij zal de informatie krijgen en kan op basis daarvan een afweging maken of zij de relatie wil voortzetten of niet.

Clare's Law De Clare's Law is een wet die sinds 2014 in Engeland in werking is. De wet is vernoemd naar de Britse Clare Wood. Zij werd in 2009 vermoord door haar ex-partner die daarvoor al eens was veroordeeld voor huiselijk geweld. De wet geeft burgers in onder meer Engeland het recht om bij de politie informatie op te vragen over het geweldsverleden van hun (ex-)partner. Clare's Law bestaat uit twee delen: het 'recht om te vragen', dat mensen het recht geeft om informatie op te vragen over een mogelijke dader en 'het recht om te weten', dat de politie het recht geeft om informatie te delen met een mogelijk slachtoffer.

Naast dat Aziza raadslid is, is zij ook werkzaam als trouwambtenaar en uitvaartceremoniespreker. In 2022 mocht ze spreken op de uitvaart van Yke Engel. Deze 38-jarige vrouw uit Tilburg werd op gruwelijke wijze vermoord door een man die tijdelijk bij haar in huis woonde.