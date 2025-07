Cheeta's weer terug op safariroute, ondanks ongehoorzame bezoekers

Cheeta-liefhebbers kunnen hun hart weer ophalen tijdens een autosafari in de Beekse Bergen. Ze kunnen de dieren vanuit hun auto weer spotten. Het verblijf van de roofdieren is verbouwd en uitgebreid met een flinke gracht, waardoor het veiliger is geworden voor mens en dier. Tijdens de autosafari rijden bezoekers niet meer door, maar langs het verblijf van de cheeta's.

Tijdens de verbouwing van hun verblijf zaten de dieren op een andere plek in het park en waren ze voor bezoekers die met de auto door het park reden helemaal niet te zien.

Niet zonder reden. In september 2022 werd een Duitse scholier door een cheeta in zijn hoofd en arm gebeten toen hij waarschuwingen negeerde en met twee klasgenoten het verblijf in liep. Een paar jaar daarvoor ging het ook bijna gruwelijk mis, toen twee gezinnen met een klein kind uitstapten tijdens de safari. Deze route is dus nu aangepast.

Het park zei in 2019 nog geen aanpassingen te doen aan de autosafari of het verblijf, maar dat is nu, zoals eerder al duidelijk werd, toch gebeurd. De route loopt niet meer door het verblijf en aan het cheetaverblijf is een grote gracht toegevoegd. Op die manier kunnen bezoekers niet meer rechtstreeks bij de cheeta's op visite, aangezien dat in de afgelopen jaren nog wel eens misging. Naast de nieuwe gracht, zijn er ook heuvels, schuilplekken en boomstammen aan het verblijf toegevoegd. Vanuit hun verbouwde verblijf kijken de cheeta's uit op neushoorns en elandantilopen. En op bezoekers, in hun auto.

Foto: Beekse Bergen / Mariska Vermij - Van Dijk.