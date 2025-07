Jongen zwaargewond, klemgereden door vrachtwagen bij transportbedrijf

Een jongen is maandagmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een vrachtwagen op het terrein van een transportbedrijf in Waalwijk. De chauffeur van de vrachtwagen raakte de jongen bij het achteruitrijden. Het ongeluk gebeurde op het terrein van transportbedrijf KLG Europe, aan de Kroonweg in Waalwijk. Het slachtoffer kwam knel te zitten tussen de vrachtwagen en de laadkuil. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. De jongen moest uit zijn benarde positie worden bevrijd. Hij moest door het traumateam worden gestabiliseerd. Hoe erg hij precies gewond is, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar hoe dit ongeluk kon gebeuren. Hierbij wordt ook gekeken of alle veiligheidsmaatregelen tijdens het achteruitrijden werden nageleefd. Voor betrokkenen en getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld.