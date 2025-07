Deze maandag staat de Tilburgse Kermis traditiegetrouw in het teken van Roze Maandag. De 'Roze Maandag Express' is om één uur gearriveerd op het centraal station van Tilburg, waarmee het kleurrijke festijn is losgebarsten in de stad. Nog even nagenieten? Kijk de feestelijke opening en Pride Walk hier terug!