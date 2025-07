Tilburgse Kermis: de meeste regen is al gevallen • Kinky Boots bij 't Buske

De komende dagen gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en geluk beproeven bij de grijpautomaat. En vandaag is extra bijzonder, want de grootste kermis van de Benelux staat in het teken van Roze Maandag. In dit liveblog kun je de hele dag meegenieten van het spektakel.

20.38 Musicalsterren Kinky Boots treden op bij 't Buske Het laatste optreden bij 't Brabants Buske van vandaag zit erop. De cast van de Nederlandse musical Kinky Boots gaf in het begin van de avond een vrolijk optreden. Net op tijd, toen het zonnetje nog scheen. Kinky Boots is een musical met muziek van zangeres Cyndi Lauper. Een paar castleden gaven een mooie show weg (Foto: Danique Pals). Foto: Danique Pals

17.53 Meeste buien zijn al gevallen, maar het kan nog steeds regenen Meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza heeft goed nieuws voor de Roze Maandag-gangers: hij denkt dat de meeste buien in Tilburg al gevallen zijn. “Wel geldt tot negen uur nog code geel voor heel Brabant. Dat komt omdat er vanavond nog een bui kan passeren met onweer. Even goed opletten dus, maar hoe dan ook lijkt het erop dat de droge periodes zullen overheersen vanavond", besluit de meteoroloog.

17.40 Thijs vroeg aan de mensen: 'Waar krijg jij nou roze wangetjes van?'

17.20 Shirley Bussie (gewoon onze Thomas) is er ook Voor Buske-kijkers natuurlijk geen verrassing, maar Shirley Bussie is vandaag ook weer van de partij. Zeg haar gerust even gedag bij 't Buske vandaag. Sterker nog, met wat geluk kan je haar nog bij 't Buske zien optreden. Je zal het als toeschouwer maar mogen meemaken. Kan toch weer van de bucketlist. Bekijk haar metamorfose hieronder:

16.44 Het regent weer En daar is die oude bekende weer: de regen. Ze is na twee uur afwezigheid weer teruggekeerd om neer te dalen op de roze massa. De paraplu's domineren daarom het uitzicht in de binnenstad. Niet dat dat een verrassing is: het KNMI waarschuwde eerder vandaag met code geel in heel Brabant voor flinke buien en onweer. Tot tien uur maandagavond gaat het in veel regenen, hagelen, onweren en waaien. Foto: Thijs den Ouden.

16.40 Hond Cooper heeft er zin in Hondje Cooper is er helemaal klaar voor, zo is te zien op zijn eigen Instagramprofil.

16.30 Zo verliep de opening van Roze Maandag De Roze Maandag begon vanmiddag met een spetterend startschot: de Pride Walk. Kijk hieronder de hoogtepunten terug van de livestream van Omroep Brabant.

16.15 Dragqueens bij 't Buske En over 't Brabants Buske gesproken: bijna de hele dag, tot halfacht, vinden er optredens van dragqueens plaats bij het mooiste 'busje' van de provincie. Hieronder zie je de Dazzling Drag Artists, een club waar iedereen welkom is, ongeacht hoeveel ervaring iemand heeft als dragqueen. Het optreden trok veel bekijks. Benieuwd naar de andere optredens? Het Buske staat geparkeerd bij de Schouwburg naast het reuzenrad. Foto: Thijs den Ouden. Foto: Thijs den Ouden.

15.30 Kom langs bij 't Brabants Buske Ons Brabants Buske is natuurlijk ook aanwezig op de Tilburgse Kermis tijdens Roze Maandag. Kom langs om jouw kermiskraker door te geven, een Brabandersjaal of sticker te scoren en om mee te dansen met de beste hitjes. We staan vlak bij de Schouwburg naast het reuzenrad, niet te missen! Lees hier meer over parkeren, toiletten en andere praktische informatie.

15.01 Regen houdt nog wel even aan Het regent af en toe nog een beetje in Tilburg, maar inmiddels valt het niet meer met bakken uit de lucht. Goed nieuws voor de bezoekers van de kermis, maar toch is de kans groot dat het slechte weer terugkeert - en urenlang aanhoudt. Daarvoor waarschuwt het KNMI met code geel, die geldt voor heel Brabant. Tot tien uur maandagavond gaat het heel veel regenen, hagelen, onweren en waaien. Een poncho is op de kermis in Tilburg in elk geval niet overbodig. "De hagelstenen hebben een grootte van minder dan 2 cm", meldt het KNMI. "Bij een enkele bui kan er in een uur 30 mm regen vallen. De windstoten zijn tussen de 50 en 60 kilometer per uur." Lees hier meer. Foto: Thijs den Ouden.

14.52 Enorme regenbui in TIlburg Het regent erg hard in Tilburg. Zelfs het Brabants Buske moet eraan geloven. Veel bezoekers van de kermis schuilen in kroegen en tenten voor het slechte weer.

14.30 Drag in de Cadillac De Pride Walk werd ironisch genoeg niet geleid door lopende mensen, maar door een Cadillac met dragqueens. En dat konden ook de wijkagenten van het centrum van Tilburg waarderen.

14.10 Drukte neemt toe De drukte op de Tilburgse terrassen en in het centrum van de stad neemt snel toe op dit moment. In zo'n beetje in alle bekende Tilburgse uitgaansgebieden, en natuurlijk ook op de kermis, is een roze massa te zien.

14.08 Nog een kleine geschiedenisles over de Tilburgse Kermis Dit beeld herdenkt de iconische Tilburgse Kermis en staat er al sinds 1998.

13.43 Kijk de opening terug! De 'Roze Maandag Express' is om één uur gearriveerd op het centraal station van Tilburg, waarmee het kleurrijke festijn is losgebarsten in de stad. Nagenieten? Kijk de feestelijke opening en Pride Walk hier terug!

13.34 De Tilburgse queer-geschiedenis Roze Maandag is natuurlijk een uitzinnig feest, maar het is ook, en misschien wel vooral, een viering van lhbti+-rechten. De gemeente Tilburg heeft een mooie website in het leven geroepen om de Tilburgse queer-geschiedenis op een digitale manier te belichten. Bekijk de website hier.

13.32 De livestream zit erop Bedankt voor het kijken! In dit liveblog kun je het kleurrijke spektakel natuurlijk de rest van de dag blijven volgen.

13.00 Het feest kan beginnen! Deze maandag staat de Tilburgse Kermis traditiegetrouw in het teken van Roze Maandag. De 'Roze Maandag Express' is om één uur gearriveerd op het centraal station van Tilburg, waarna het kleurrijke feestje losbarst. Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Volg alles in deze livestream op de voet.

12.54 Nieuwe attracties zijn populair Er staan dit jaar 223 attracties op de kermis. Daarvan zijn er acht attracties die nog niet eerder in Tilburg stonden. Deze nieuwe pareltjes zorgden gisteren voor veel bekijks, zoals op deze van foto's van de middag goed te zien is. Dat belooft veel goeds (en sfeer) voor Roze Maandag. Lees hier meer over de acht nieuwe attracties. Je moet geen zwakke maag hebben om in de Destroyer te gaan. Ook de spiksplinternieuwe Phantom is voor echte waaghalzen. Bij de Maximus is het nog vooral kijken en niet 'kopen'. Maar de piemelknuffel van vorig jaar is ook nog steeds in trek!