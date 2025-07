Tilburgse Kermis: Roze Maandag gaat los • drukte neemt snel toe

De komende dagen gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en geluk beproeven bij de grijpautomaat. En vandaag is extra bijzonder, want de grootste kermis van de Benelux staat in het teken van Roze Maandag. In dit liveblog kun je de hele dag meegenieten van het spektakel.

14.30 Drag in de Cadillac De Pride Walk werd ironisch genoeg niet geleid door lopende mensen, maar door een Cadillac met dragqueens. En dat konden ook de wijkagenten van het centrum van Tilburg waarderen.

14.10 Drukte neemt toe De drukte op de Tilburgse terrassen en in het centrum van de stad neemt snel toe op dit moment. Zo'n beetje in alle bekende Tilburgse uitgaansgebieden, en natuurlijk ook op de kermis, is een roze massa te zien.

14.08 Nog een kleine geschiedenisles over de Tilburgse Kermis Dit beeld herdenkt de iconische Tilburgse Kermis en staat er al sinds 1998.

13.43 Kijk de opening terug! De 'Roze Maandag Express' is om één uur gearriveerd op het centraal station van Tilburg, waarmee het kleurrijke festijn is losgebarsten in de stad. Nagenieten? Kijk de feestelijke opening en Pride Walk hier terug!

13.34 De Tilburgse queer-geschiedenis Roze Maandag is natuurlijk een uitzinnig feest, maar het is ook, en misschien wel vooral, een viering van lhbti+-rechten. De gemeente Tilburg heeft een mooie website in het leven geroepen om de Tilburgse queer-geschiedenis op een digitale manier te belichten. Bekijk de website hier.

13.32 De livestream zit erop Bedankt voor het kijken! In dit liveblog kun je het kleurrijke spektakel natuurlijk de rest van de dag blijven volgen.

13.15 Het schema van Roze Maandag Voor wie het even kwijt is: hier het schema van Roze Maandag op Tilburgse Kermis.

13.00 Het feest kan beginnen! Deze maandag staat de Tilburgse Kermis traditiegetrouw in het teken van Roze Maandag. De 'Roze Maandag Express' is om één uur gearriveerd op het centraal station van Tilburg, waarna het kleurrijke feestje losbarst. Omroep Brabant is er natuurlijk bij. Volg alles in deze livestream op de voet.

12.54 Nieuwe attracties zijn populair Er staan dit jaar 223 attracties op de kermis. Daarvan zijn er acht attracties die nog niet eerder in Tilburg stonden. Deze nieuwe pareltjes zorgden gisteren voor veel bekijks, zoals op deze van foto's van de middag goed te zien is. Dat belooft veel goeds (en sfeer) voor Roze Maandag. Lees hier meer over de acht nieuwe attracties. Je moet geen zwakke maag hebben om in de Destroyer te gaan. Ook de spiksplinternieuwe Phantom is voor echte waaghalzen. Bij de Maximus is het nog vooral kijken en niet 'kopen'. Maar de piemelknuffel van vorig jaar is ook nog steeds in trek!