Radio-dj Domien Verschuuren voor het eerst vader geworden: 'Hier is Boris'

De ooievaar is langsgeweest bij de Tilburgse radio-dj Domien Verschuuren en zijn vriendin Marcella. Ze zijn voor het eerst ouders geworden. De dj verwelkomt zijn zoon Boris maandag op zijn Instagram. "We hoopten al dat jij het zou zijn."

De 37-jarige radio-dj is voor het eerst vader geworden. Wanneer zijn zoon 'Boris Remi Verschuuren' precies is geboren, is niet bekend.

Domien liet in maart live op de radio weten dat hij en zijn vriendin een kindje verwachtten. Hij bracht het nieuws door het nummer Can't Hold Us van Macklemore& Ryan Lewis te laten horen met daarin de hartslag van het kindje verwerkt.

Toen het nummer het einde naderde, vertelde hij: "Wat je hier hoort, is het ritme van een hartslag. En dit is de hartslag van het kindje dat zich op dit moment nog veilig verstopt in de buik van mijn geweldige vriendin Marcella."