Willy van de Kerkhof over Ruben van Bommel: 'Wordt net zo goed als Robben'

Met Yarek Gasiorowski, Alassane Pléa en Kiliann Sildillia heeft PSV er voor komend voetbalseizoen een paar stevige tongbrekers bijgekregen. Of het ook topspelers zijn, moet volgens clubicoon Willy van de Kerkhof nog blijken. Over één aanwinst is Willy alvast laaiend enthousiast: Ruben van Bommel. "Fantastisch dat hij voor PSV heeft gekozen", vindt hij.

"Dan kan hij net als Arjen Robben volwassen worden bij PSV en over een jaar of vier de stap naar een grote club in het buitenland maken om heel veel geld te verdienen. Ik denk dat hij net zover kan komen als Robben", gaat Willy verder over Van Bommel jr.

Wél moet Van Bommel volgens Willy van een stuk agressiviteit af, zo zegt hij in een extra editie van de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Zoals hij nog af en toe met scheidsrechters bezig is", geeft hij een voorbeeld. "En op het EK met Jong Oranje krijgt hij weer zo'n domme tweede gele kaart. Ik heb het daar met zijn vader Mark wel over gehad. Die zegt hetzelfde, ook al deed hij dat zelf vroeger ook." Volgens Willy is het sowieso een goed teken dat hij niet nu al voor het grote geld kiest. "Hij zal bij PSV ook niet van honger omkomen. En als dat wel zo is dan komt hij maar bij ons thuis meeëten."

Het is intussen onwaarschijnlijk dat Van Bommel bij PSV nog met Luuk de Jong gaat spelen. Willy vindt het jammer dat De Jong niet heeft willen bijtekenen. "Ik heb in het seizoen '87/'88 ook niet meer alles gespeeld, maar als ik nodig was dan stond ik er. Zo'n rol had Luuk ook kunnen hebben." Maar wat Willy vooral dwars zit, is dat De Jong nog steeds geen beslissing heeft genomen. "Na acht jaar moet je de club gewoon laten weten of je blijft of weggaat. Eén van de twee. Maar nog steeds geen reactie, dat is PSV onwaardig. Respectloos naar de club toe. Van mij mag hij alsnog bijtekenen, maar PSV moet wel echt een ultimatum stellen."

Of PSV er nu sterker of zwakker op is geworden, vindt Van de Kerkhof nog moeilijk te zeggen. "Er zijn wel veel meer spelers weg dan ik had gedacht, maar een frisse wind is altijd goed. Als ik het nu moet zeggen dan denk ik dat we ietsje zwakker zijn geworden door het vertrek van Tillman. Je beste speler verkopen is nooit leuk maar het kon schijnbaar niet anders. En door de contracten hebben we er ook niet echt heel veel geld uitgehaald. Dat Noa Lang naar Napoli is, zag ik al wel aankomen. "Die gaat het wel maken in Italië."