Onweer, hagel en héél veel regen: code geel tot tien uur vanavond

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Brabant. Vanaf twee uur maandagmiddag is het losgegaan: tot tien uur maandagavond gaat het heel veel regenen, hagelen, onweren en waaien.

Het kan zijn dat het weer het verkeer belemmert of dat er op plekken wateroverlast is. Een poncho is op de kermis in Tilburg in elk geval niet overbodig.

"De hagelstenen hebben een grootte van minder dan 2 cm", meldt het KNMI. "Bij een enkele bui kan er in een uur 30 mm regen vallen. De windstoten zijn tussen de 50 en 60 kilometer per uur."