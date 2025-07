Omstreden gebedsgenezer Tom de Wal in beeld bij nieuw sektehulppunt

Sinds deze maand is er een nieuw landelijk hulppunt voor mensen die vastzitten in een sekte. Arjan van Dijk is sekte-expert en heeft het nieuwe hulppunt mee opgezet. Hij doet een opvallende uitspraak in het Reformatorisch Dagblad over de religieuze organisatie Frontrunners Ministries van de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal uit Oosterhout.

Zo stelt Van Dijk in de krant dat het moeilijk is in te schatten hoeveel gesloten groeperingen of sektes er zijn in Nederland. Het laatste onderzoek in Nederland naar sektes werd gedaan door Bureau Beke in 2012. Toen vonden zij 200 sektes in ons land, waarvan er bij 84 misstanden waren. Van Dijk voegt daaraan toe: "Ik vrees dat het er niet minder zijn geworden. Dankzij sociale media hebben dit soort groepen een breder wervingskanaal gekregen. Een beweging als Frontrunners van Tom de Wal maakt daar veel gebruik van."



De vraag is nu of de aandacht van het hulppunt gevolgen heeft voor De Wal, die onlangs nog liet weten een nieuwe kerk in Eindhoven te willen starten. Om een antwoord te krijgen op deze vraag benaderde Omroep Brabant Van Dijk naar aanleiding van het artikel met wat vervolgvragen. Maar een woordvoerder van Stichting Fier, waar het hulppunt onder valt, laat weten dat de stichting geen uitspraken doet over specifieke groeperingen. "Ook delen wij niks over onze cliënten en over wie er eventueel contact heeft gezocht met het hulppunt, in verband met privacy."

Omstreden diensten

Begrijpelijk, maar doordat Van Dijk Frontrunners als voorbeeld noemt in het artikel, lijkt de religieuze organisatie daarmee in ieder geval in beeld te zijn bij het nieuwe hulppunt. De genezings- en bevrijdingsdiensten die Frontrunners organiseert door het hele land zijn omstreden. Bij de diensten zouden mensen kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en worden 'bevrijd' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit.