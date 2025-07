Buren klagen al jaren over vervuild huis, maar hulp voor bewoner blijft uit

Stank, vliegen, schimmel, maden, muizen en ratten. Marie-Louise Maagdenburg en haar buurvrouw zijn het ernstig vervuilde huis van hun buurman helemaal beu. Al jaren proberen ze via de gemeente en de GGD hulp te krijgen voor de man die in erbarmelijke omstandigheden leeft, maar zonder resultaat. Ze zitten met hun handen in het haar. "Bij hoge temperaturen kun je hier niet buiten zitten, want dan stikt het van de vliegen."

De overlast speelt zich af in een koopwoning in Tilburg. De bewoner woont er al ruim twintig jaar, maar de situatie is de laatste vier jaar ernstig verslechterd. Hij heeft volgens de buurvrouwen al drie jaar geen stroom, een jaar geen water en sinds een paar maanden ook geen verwarming meer. Vorige maand kwamen de politie en een deurwaarder langs om de verwarming af te sluiten. "In de deuropening zag ik de post een halve meter hoog opgestapeld. De politie zei: 'Boven wil je al helemaal niet zien.' Zij noemde het een onbewoonbare woning."

"We zien het vocht van de ramen lopen."

De woning is zowel binnen als buiten zwaar vervuild. Overal ligt afval, lege blikjes en beschimmeld brood. De deuren rotten, ramen zijn zwart van schimmel. "Het riool bij ons begint ook te ruiken. We gooien elke dag chloor in de douche en het toilet," vertelt de buurvrouw. Marie-Louise maakt zich grote zorgen. Zelf merkt ze de gevolgen aan haar eigen huis. "Als het straks weer winter wordt, zien we bij hem het vocht van de ramen lopen. Dat trekt op een gegeven moment in onze muren. Ik heb nu al het idee dat mijn pas geverfde muur donkerder wordt." De schimmel zit ook al op haar buitenmuur.

Foto: Marie-Louise Maagdenburg.

Een keer rook ze de geur uit zijn huis toen hij via de tuin naar binnen ging. "Ik viel achterover van de stank. En daar leeft hij dan in. Dat kan toch niet?"

Een andere buurvrouw, die anoniem wil blijven, laat haar achterdeur niet meer open vanwege muizen en vliegen. "De kinderen willen niet meer in de achtertuin spelen." Zelf kan ze door de stank niet meer in haar achtertuin zitten.

"Wij geloven er niet meer in."

De buren maken zich ook grote zorgen om de bewoner. Ze krijgen geen contact met hem. Ook Omroep Brabant probeerde contact met de bewoner te krijgen, zonder resultaat. Marie-Louise heeft naar eigen zeggen al honderden berichten gestuurd naar instanties. "Misschien al wel vijfhonderd mails", benadrukt ze. Daarin vraagt ze onder meer de wijkagent, gemeente Tilburg en GGD Midden-Brabant om de man passende hulp te bieden. Maar dat is nog altijd zonder resultaat.

De muur raakt beschimmeld (foto: Omroep Brabant).

In reacties die Omroep Brabant heeft ingezien, reageert de gemeente Tilburg onder meer dat de zaak bekend is en dat er 'een traject' loopt. "We nemen maatregelen als dat nodig is", schreef de gemeente op een van de vele meldingen van Marie-Louise. In de meest recente mail liet de GGD aan de buurvrouw weten op de hoogte te zijn van de situatie. "We zijn inmiddels ook in gesprek met de bewoner over de aanpak", schrijft de GGD. Toch is Marie-Louise er niet gerust op dat de man ook echt passende hulp krijgt. "Dit soort reacties krijgen wij al jarenlang, maar er gebeurt niks. Dus wij geloven er niet meer in", zegt ze.

"Hij heeft echt hulp nodig."

Op vragen van Omroep Brabant laten beide instellingen weten niet in te gaan op individuele situaties vanwege de privacy. Ook de politie kan er niks over zeggen, omdat het een 'zorgvraagstuk' is. Voor de buren is het duidelijk: "Hij heeft gewoon echt hulp nodig. Niemand in Nederland kan drie jaar zonder stroom en een jaar zonder water leven."