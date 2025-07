Veel meer huizen verkocht, koopwoningen wel flink duurder

Bestaande koophuizen in onze provincie waren in het tweede kwartaal van dit jaar 10,5 procent duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster op basis van recente cijfers. Hoewel koopwoningen duurder worden, werden er in heel Nederland flink meer huizen verkocht in vergelijking met vorig jaar.

Een bestaande koopwoning kostte in juni gemiddeld 474.234 euro en is daarmee 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. Vergeleken met mei dit jaar bedraagt de stijging 0,9 procent. Dat huizen duurder worden, heeft onder meer te maken met de vraag die veel groter is dan het krappe aanbod. Ook de dalende hypotheekrente speelt volgens het CBS een rol, evenals gestegen inkomens waardoor mensen meer te besteden hebben.

Drenthe

Brabant is qua prijsstijging geen uitzondering als je onze provincie vergelijkt met andere provincies, overal stegen de prijzen. De prijsstijging was het hoogst in Drenthe. Een bestaande koopwoning was daar in het tweede kwartaal ruim dertien procent duurder dan een jaar eerder. Ook in Flevoland (11,6), Friesland (11,4), Gelderland (11,4), Groningen (10,8) en Limburg (10,8) was de stijging hoger dan in onze provincie.

