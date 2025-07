Motorrijder maakt smak op steile wand tijdens stuntshow op kermis

Een man is deze week van zijn motor gevallen tijdens een stuntshow op de kermis in Uden. Het ging mis in de attractie Infernal Varanne, een show van een Franse stuntfamilie waarbij motorrijders een steile wand in een grote houten ton oprijden. Een filmpje van de smak die de stuntman maakt, gaat sinds maandag rond op internet.

Tijdens de stunt rijdt een motorrijder zo hoog en snel mogelijk de steile wand van de ton op. Op beelden is te zien hoe een van de stuntrijders van de attractie naar beneden valt wanneer hij de bovenkant van de ton bereikt en met zijn handen los rondjes rijdt.

De man heeft er een verstuikte pols aan overgehouden. Na de val vond hij zelf dat de show gewoon moest doorgaan.

Wachten op privacy instellingen...