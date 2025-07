Mathieu van der Poel uit de Tour de France met longontsteking

Mathieu van der Poel uit Hoogerheide stapt dinsdag niet meer op in de Tour de France. De 30-jarige wielrenner kampt met een longontsteking, meldt zijn ploeg Alpecin-Deceuninck op Facebook. "Met spijt moeten wij mededelen dat Mathieu van der Poel genoodzaakt is de Tour de France voortijdig te verlaten."

De renner kampte de afgelopen dagen al met verkoudheidsklachten, die maandag op de rustdag verergerden. In de avond kreeg hij koorts, waarna hij voor verder onderzoek naar het ziekenhuis in Narbonne werd gebracht. Daar werd de longontsteking vastgesteld.

“In overleg met de medische staf is besloten dat hij de wedstrijd niet meer kan voortzetten. Zijn gezondheid heeft de hoogste prioriteit en rust en herstel zijn nu essentieel”, schrijft zijn ploeg. Van der Poel moet minimaal een week rust nemen.

Sterke Ronde

Van der Poel was bezig met een sterke Ronde van Frankrijk. Hij won de tweede etappe, droeg vier dagen de gele trui en liet zich meerdere keren zien in de vroege vlucht. Ondanks dat hij zich zondag al niet helemaal lekker voelde door verkoudheid en een bijensteek vlak bij zijn oog, zat hij opnieuw in de kopgroep en won hij een tussensprint.

'VDP' was zondag nog strijdbaar na de vijftiende etappe. "Met de rustdag van morgen en de Mont Ventoux-rit daarna krijg ik nog wel twee dagen om relatief te herstellen. Dus hopelijk is het dan weer een stuk beter."

In het sprintklassement stond de wielrenner derde met 210 punten. De Italiaanse sprinter Jonathan Milan voert dat klassement aan met 251 punten en draagt momenteel de groene trui.