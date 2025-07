Varkensslachterij Vion krijgt klacht aan de broek over dierenwelzijn

Vleesgigant Vion, met haar hoofdkantoor in Boxtel, krijgt een klacht aan de broek van Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie schendt Vion het welzijn van varkens structureel. Wakker Dier stelt in de klacht dat Vion te weinig doet tegen het ernstige leed dat bij de dieren wordt veroorzaakt, zoals pijnlijke longaandoeningen en verwondingen tijdens transport.

Zo zou de Boxtelse vleesgigant bijdragen aan pijnlijke longontstekingen bij varkens. En krijgen de dieren verwondingen en stress door gevechten, en gebrek aan ruimte tijdens transport en in de slachterij. Het is de eerste OESO-klacht ooit die zich specifiek richt op dierenwelzijn.

Vion is de grootste varkensslachterij van ons land en levert haar producten over de hele wereld. Tijdens het vervoeren en slachten van hun varkens moet het bedrijf zich aan de zogenoemde 'OESO-normen' houden. Maar dat gebeurt volgens Wakker Dier dus niet.

Wat er nu moet veranderen is voor Vestering duidelijk: "Vion moet voldoende onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar waar de varkens vandaan komen. Houden die boeren zich wel aan de OESO-normen?" Ook moet het bedrijf volgens Vestering de luchtkwaliteit op orde brengen en genoeg ruimte creëren voor de beesten.

Vion herkent zich niet in beschuldigingen

Het slachtbedrijf lijkt zich totaal niet te herkennen in de beschuldigingen. "Vion neemt haar verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn serieus en blijft voortdurend investeren in verbeteringen. Onder meer in nauwe samenwerking met de veehouders en transporteurs", laat het bedrijf in een reactie weten.

Ook zegt Vion het belangrijk te vinden dat het dierenwelzijn in de slachterijen van hoog niveau is. "Verder werken wij uitsluitend samen met veehouders en veetransporteurs die voldoen aan de geldende Nederlandse wet- en regelgeving."

'Groot verschil voor miljarden dieren'

En wat er nu met de eerste 'OESO-klacht' gaat gebeuren? Het Nederlandse National Contact Point (NCP) besluit of de klacht in behandeling wordt genomen. "Dat moet wel goedkomen", verwacht Vestering van Wakker Dier. Dan kan het even duren en dan wordt er een mediation-programma opgezet om te kijken of de twee er nog samen uit kunnen komen.

Maar Vestering heeft al een doel voor ogen. "Wij willen dat er een uitspraak komt. Als bedrijven zoals Vion de OESO-normen gaan naleven, dan maakt dat een groot verschil voor miljarden dieren wereldwijd", sluit ze af.

Transporteurs op de vingers getikt

Transporteurs bij de slachterij gingen in de zomer van 2016 de fout in bij het vervoeren van varkens in de hitte. Vijftien transporteurs werden in Boxtel op de vingers getikt omdat ze hun ventilatie niet op orde hadden of te veel varkens vervoerden. De slordigheid zorgde voor hittestress bij de varkens waardoor ze moesten braken en schuimbekken.