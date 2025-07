Kat zit vast in boom: brandweer haalt alles uit de kast

Een kat die vastzat in een boom aan de Terheijdenseweg in Breda had dinsdagochtend weinig zin in de hulp van de brandweer. Uiteindelijk is het dier uit de boom gehaald, al was daar wel een waterspuit voor nodig.

De kat in de boom werd maandag al opgemerkt door bewoners. Dinsdagochtend kwam de brandweer een kijkje nemen. Eerst probeerde een brandweerman om de kat te vangen vanaf een hoogwerker. Maar in die bemoeienis had het beestje, weinig verrassend in het geval van een kat, geen zin.

Wel klom het dier daarna naar enkele lagere takken. Een medewerker van een naastgelegen tuincentrum zag zijn kans en klom een stukje in de boom om de kat te grijpen. Ook dat plan leverde geen resultaat op. Sterker nog, de kat klom weer hoger de boom in. In overleg met de eigenaresse van de kat besloot de brandweer om het dier uit de boom te spuiten met wat water. Dat plan slaagde: de kat sprong daarna uit de boom en zette het op een rennen. Het is onduidelijk of het dier inmiddels terug is bij zijn baasje.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.