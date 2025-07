Monique van de Ven (72) krijgt een eigen film over haar werk als actrice

Actrice Monique van de Ven (72), uit het dorp Zeeland, krijgt dit jaar een eigen film. Die gaat over de carrière van de actrice, die betrokken was bij meer dan vijftig films en tv-producties. In september gaat 'Een vrouw als Monique' in wereldpremière.

'Een vrouw als Monique' wordt omschreven als een 'gelaagde film op het snijvlak van fictie en documentaire'. Hij is geregisseerd door Claire Pijman. In de film speelt Van de Ven een fictieve versie van zichzelf. Ze speelt een oudere actrice die zich terugtrekt in haar strandhuis om zich voor te bereiden op een nieuwe rol. Ze heeft plakboeken vol herinneringen meegenomen, waarin het oeuvre van de actrice te zien is. Wanneer een fietser (Joes Brauers) bij haar huis strandt, gaan ze dieper in op die carrière en de verhalen die erachter schuilgaan.