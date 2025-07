Politiehelikopter verliest gps-signaal: jammers gevonden bij inval in loods

De politie-inval in een loods in Waalwijk waar maandag negen gestolen auto's werden gevonden, vond plaats nadat een politiehelikopter eerder op de dag zijn gps-signaal verloor. In de loods werden naast de auto's ook twee zogeheten jammers gevonden, meldt de politie dinsdag. Dat zijn apparaten die gps-signalen kunnen blokkeren.

De politiehelikopter vloog maandag boven de loods en had opeens geen gps-signaal meer. "De piloot en zijn team onderzochten het probleem en dachten dat het signaal verstoord werd door een jammer. Ze vermoedden dat de jammer zich in de loods aan de Industrieweg bevond", schrijft de politie.

Diezelfde dag nog gingen agenten naar de loods en vonden zij de jammers. Ook ontdekten ze negen gestolen auto's. "Een van de auto's was kort daarvoor gestolen. Er waren inmiddels belangrijke onderdelen uit de auto gehaald, zoals de motor en elektronica. Dat gebeurt vaak om de onderdelen door te verkopen", besluit de politie. Er is nog niemand opgepakt. De politie doet nog onderzoek. De gemeente heeft de loods voor vier weken gesloten.

