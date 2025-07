NAC versterkt de voorhoede en haalt razendsnelle aanvaller binnen

NAC Breda versterkt de selectie met Charles-Andreas Brym. De razendsnelle Canadese aanvaller komt over van het uit de Eredivisie gedegradeerde Almere City. Brym had bij Almere City nog een contract lopen tot 2027.

Brym komt uit de jeugdopleiding van het Franse Lille en zette zijn eerste stappen in het Nederlandse betaald voetbal in de eerste divisie bij FC Eindhoven. Door zijn goede spel in Eindhoven verdiende hij een transfer naar Sparta Rotterdam. Sinds januari dit jaar kwam hij uit voor Almere City, waar hij uitgroeide tot een vaste kracht. Hij speelde in Almere zeventien wedstrijden en scoorde drie keer.