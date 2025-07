Man (33) gewond bij steekpartij: dader nog niet gevonden

De man die maandagavond ernstig gewond raakte bij een steekpartij op het Stationsplein in Eindhoven is een 33-jarige man uit Eindhoven. De politie is nog altijd op zoek naar de dader.

Maandagavond rond tien voor half tien kreeg de politie een melding over een steekpartij in de omgeving van het Stationsplein in Eindhoven. Daarna kwam er ook een melding binnen dat iemand met een mes zou zijn verwond.

Het slachtoffer lag naast het station bij de fietsenstalling en de taxistandplaats. Na de melding werden twee ambulances en een traumahelikopter gealarmeerd. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie ging in de omgeving op zoek naar de dader, maar er werd niemand gevonden. De politie meldt dat er ook dinsdag nog niemand gevonden is en dat er nog veel onduidelijk is. Ze roept getuigen daarom op zich te melden.