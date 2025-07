Zoon zat in de cabine toen vrachtwagenchauffeur bekneld raakte

De vrachtwagenchauffeur die maandag ernstig gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Waalwijk is inmiddels aanspreekbaar. Hij maakt het naar omstandigheden 'redelijk', meldt zijn werkgever aan Omroep Brabant.

Het gaat om een man uit Noord-Holland. Hij kwam knel te zitten tussen een vrachtwagen en de laadkuil. Toen dat gebeurde, zat zijn zoon in de cabine van de vrachtwagen, zo meldt het bedrijf.

Eerder meldden ooggetuigen dat er een jongen gewond zou zijn geraakt, maar dat blijkt niet het geval.

De Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. “Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk”, meldt een woordvoerder. De inspectie deelt geen medische informatie over de man.

Ongeval

Het ongeluk gebeurde op het terrein van een transportbedrijf aan de Kroonweg in Waalwijk. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. De man moest uit zijn benarde positie worden bevrijd. Hij werd door het traumateam gestabiliseerd.