Gemeente wil geen extra helikopters van defensie: 'We hebben al overlast'

De gemeente Maashorst wil niet dat het oefenterrein van defensie in Reek wordt gebruikt als extra landingsplaats voor helikopters. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders in een brief laten weten aan de minister van Defensie. De gemeente is bezorgd dat de plannen tot meer overlast voor inwoners leiden.

Het is nog niet zeker dat het oefenterrein in Reek wordt aangewezen als landingsplaats, maar het dorp staat wel op een lijst met opties. De gemeente verzet zich tegen deze mogelijkheid omdat het voor nog meer overlast gaat zorgen in de regio waar ook vliegbasis Volkel ligt.

"Hoewel Defensie ons eerder bevestigde dat de vliegbasis in Volkel en het springterrein in Reek niet meer in beeld zijn als uitbreidingslocaties, staan er in de visie toch enkele onderdelen die mogelijk leiden tot meer overlast", vertelt burgemeester Hans van der Pas aan Dtv Nieuws. "Daarom maken we gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze (red. bezwaar) in te dienen op de ontwerp-beleidsvisie.”

150 Helikopters

De gemeente is niet blij met plan van het ministerie om meer helikopters te laten landen in Reek. Volgens Van der Pas ervaren inwoners van Volkel en Reek al overlast. "Het toevoegen van maximaal 150 helikopterlandingen, met de daarbij behorende vliegbewegingen, veroorzaakt nog meer overlast op de leefsituatie van onze inwoners. Wij zijn van mening dat het springterrein in Reek niet geschikt is om aan te wijzen als een van de 32 landingsplaatsen voor helikopters.”

“We vinden het belangrijk om te benadrukken dat onze inwoners nú al veel overlast ervaren van beide defensieterreinen”, vult wethouder van milieu Jeroen van den Heuvel aan. “Elke kleine toevoeging zou die overlast alleen maar vergroten. Wij vinden dat gemeente Maashorst haar steentje al voldoende bijdraagt. Dat is de strekking van onze zienswijze.”

Belanghebbenden konden tot 9 juli hun bezwaren kenbaar maken. Het ministerie moet die reacties meewegen bij het uiteindelijke besluit.