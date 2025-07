170 zuinige bussen en snelbus naar Efteling: dit zijn de plannen van Arriva

170 nieuwe, zuinige bussen en een uitbreiding van de dienstregeling. Met die plannen mag busvervoerder Arriva de komende 12,5 jaar aan de slag in het oosten en midden van de provincie. Ook komt er een snelle busverbinding naar de Efteling. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Het gebied waar Arriva de komende jaren zal gaan rondrijden is het grootste zogeheten 'concessiegebied' in Brabant en bestaat uit negentien gemeenten: van Hilvarenbeek en Waalwijk tot Oss en Boxmeer.

Gedeputeerde Stijn Smeulders spreekt over 'een flinke kwalitatieve plus' voor het openbaar vervoer in het midden en noordoosten van Brabant.

Het vervoersbedrijf gaat samen met de provincie Noord-Brabant de komende jaren fors investeren in het openbaar vervoer in Brabant. Zo komen er 170 nieuwe zero-emissiebussen in het gebied te rijden, zullen de dienstregelingen worden uitgebreid en steden bereikbaarder worden.

Goed bereikbaar blijven

Om steden als Tilburg, Den Bosch en Oss ook in de toekomst goed bereikbaar te houden, investeert de provincie jaarlijks 3,5 miljoen euro extra in het busvervoer. "Na een lastige periode rond corona is ons openbaar vervoer nu echt weer aan het groeien", licht Stijn Smeulders toe.

Daarnaast introduceert de provincie vanaf januari 2026 de hub- en haltetaxi in Oost-Brabant als aanvulling op het openbaar vervoer. Ook kunnen Eftelingbezoekers straks gebruik maken van de 'snelste busverbinding' tussen Kaatsheuvel/Efteling naar Tilburg en Den Bosch.

EBS krijgt de aanbesteding niet

Voor het verzorgen van het busvervoer in Oost-Brabant hadden zowel Arriva als vervoerder EBS een 'bieding' uitgebracht. Meerdere partijen in Provinciale Staten waren niet blij met de aanmelding van vervoersbedrijf EBS en riepen het college op om de aanbesteding niet aan het bedrijf te verlenen.

Dit komt doordat het moederbedrijf van busvervoerder EBS, het Israëlische Egged, actief is in illegaal bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast staat het moederbedrijf op een 'zwarte lijst' van de Verenigde Naties, omdat het buslijnen in en naar illegale nederzettingen heeft en zo profiteert van de kolonisatie.

Gedeputeerde Stijn Smeulders maakte aan de partijen van de Provinciale Staten al duidelijk dat EBS niet om deze reden kon worden uitgesloten, omdat het niet een van de voorwaarden was in de aanbesteding.

Het voorstel van Arriva werd uiteindelijk als het beste beoordeeld door de provincie. De nieuwe overeenkomst gaat in per 13 december 2026. Het vervoersbedrijf, dat nu al actief is in Oost-Brabant, blijft hierdoor minimaal tot 2038 verantwoordelijk voor het busvervoer in deze regio.