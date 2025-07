Nieuwe bussen en betere bereikbaarheid: provincie wil busvervoer verbeteren

Arriva heeft opnieuw de aanbesteding voor het busvervoer in Oost-Brabant gewonnen. Het vervoersbedrijf blijft de komende 12,5 jaar verantwoordelijk voor het busvervoer in de regio. De nieuwe overeenkomst gaat in per 13 december 2026. Arriva en de provincie Noord-Brabant willen gaan investeren in de verbetering van het busvervoer.

Het vervoersbedrijf gaat samen met de provincie Noord-Brabant de komende jaren fors investeren in het openbaar vervoer in Brabant. Zo komen er 170 nieuwe zero-emissiebussen in het gebied te rijden, zullen de dienstregelingen worden uitgebreid en steden bereikbaarder worden. Gedeputeerde Stijn Smeulders spreekt over 'een flinke kwalitatieve plus' voor het openbaar vervoer in het midden en noordoosten van Brabant. Arriva is 'ontzettend blij' met de nieuwe overeenkomst, zo laat Jan Pieter Been, regiodirecteur Arriva Zuid weten. "Hiermee kunnen we het openbaar vervoer in dit gebied met hart en ziel verder ontwikkelen en onze dienstverlening optimaal organiseren."