In dit park mag je overal wildplassen: 'Ongemakkelijk en gek'

Plassen tegen een fatbike, een brievenbus, een bankje of de Tilburgse watertoren. Normaalgesproken riskeren wildplassers een boete van 170 euro, maar de komende dagen kunnen ze los bij het station in Tilburg. Daar staat speciaal voor de Tilburgse Kermis een wildplaspark. "Geen gezeik, gewoon zeiken."

Wie het station uitloopt, kijkt even gek op van de wildplassers die tegen borden in de vorm van een ijshoorntje, fatbike en het standbeeld van een Kruikenzeiker staan te plassen. "Het is een ludieke actie om aandacht te vragen voor wildplassen", vertelt ontwerper Pim Bens lachend.

Wildplassen zorgt voor veel overlast in het centrum van Tilburg tijdens festivals, maar ook tijdens de kermis. "Toch doet iedereen het weleens, terwijl ze weten dat het overlast veroorzaakt. Dankzij dit park gaan mensen op een ludieke manier het gesprek met elkaar aan over wildplassen", denkt Bens.

Op de hekken rondom het park staat in grote letters: 'Geen gezeik, gewoon zeiken'. Anders dan in het echt lopen de plasstralen in het wildplaspark niet over de stoep, maar wordt de plas netjes opgevangen in reservoirs. Maar wie in het park denkt goed verborgen te zitten tussen een brievenbus en een bankje, heeft het mis.