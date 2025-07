Rob kon niet naar de wc tijdens de kermis: ondernemer op vingers getikt

Met hoge nood haastte de 32-jarige Rob zich zaterdag naar het openbare toilet aan de Paleisring in Tilburg, maar toen hij zijn behoefte wilde doen, bleek het toilet gesloten. De wc zit in het gebouw van de Domino's en vanwege de drukte op de Tilburgse Kermis had de ondernemer zijn toilet gesloten. Dat mag helemaal niet bij een openbaar toilet, en al allemaal niet omdat het een van de weinige invalidentoiletten in het centrum is. Rob schreef een brief naar de wethouder en die heeft de ondernemer dinsdag op de vingers getikt. "Een openbaar toilet moet open zijn."

"Maar toen ik via de ingang naar binnen probeerde te gaan, bleek het toilet gesloten. Daarna heb ik het geprobeerd via de binnenkant van de Domino's. Hierop werd mij op een niet vriendelijke manier duidelijk gemaakt dat het toilet niet open was", zegt Rob.

Toch bleef het niet bij deze vorm van 'plasdiscriminatie', want toen de 32-jarige Rob zaterdag wilde plassen bij het openbare invalidentoilet in het gebouw van de Domino's, was deze gesloten. "Buiten staat een bord waar op staat: binnen openbaar toilet van 11:00 tot 23:00 uur geopend", vertelt hij.

"Het gaat me erg aan het hart, want mijn schoonvader heeft een handicap. Een openbaar toilet moet gewoon open zijn", zegt hij. De situatie werd des te vreemder toen hij een paar uur later weer langs de Domino's kwam en het bord met een vuilniszak was afgeplakt, waardoor de tekst 'openbaar toilet' niet meer te lezen was.

Rob besloot de wethouder een brief te sturen om zijn frustratie te uiten. Dinsdag kreeg hij een duidelijke reactie terug. "Allereerst spijt het ons te horen dat u geen gebruik heeft kunnen maken van het openbaar invalidentoilet. Uw voorval is besproken in het tactisch overleg en onze toezichthouders zijn een kijkje gaan nemen bij Domino’s. De ondernemer is aangesproken op het feit dat het toilet niet geopend was en heeft dit teruggedraaid", schrijft de gemeente in een mail.

Toch blijkt het toilet dinsdagmiddag nog altijd gesloten vanaf de buiteningang. Via de pizzazaak kunnen mensen wel naar het toilet. Dat komt volgens een medewerker, omdat er twee koelkasten voor de deur staan. "Die worden dinsdagavond om zeven uur weggehaald en dan kan het toilet helemaal open", zegt een medewerker.

Rob is in ieder geval opgelucht dat iedereen weer zijn of haar behoefte kan doen op het openbare toilet. En voor wie niet in de wachtrij wil staan en even snel een plasje wil doen, is er sinds dinsdag ook een wildplaspark op de kermis vlakbij het station.