Kater Zazou twee jaar zoek, dan krijgt Kayleigh dat ene telefoontje

Het is een hete zomerdag, 14 juli 2023. Kayleigh de Leeuw doet een raam open en zet de deur van haar huis in Tilburg op een kiertje om te luchten. Ik houd het goed in de gaten, denkt ze. Kayleigh valt in slaap en als ze wakker wordt, staat de deur wijd open en is haar geliefde kater Zazou verdwenen. Nu, twee jaar later, is het beestje weer opgedoken: zo’n vijfendertig kilometer verderop.

Zeker twee weken lang zette Kayleigh al haar plannen in de ijskast en sliep ze niet om de toen 3-jarige Zazou te zoeken. “Dan ging ik met de deur open zitten. Verschillende katten wandelden binnen, maar niet Zazou”, vertelt ze aan Omroep Tilburg. Ook zocht Kayleigh, soms huilend, buitenshuis terwijl ze rammelde met brokjes, kattengrind strooide, flyers verspreidde en bij mensen aanbelde. Ook plaatste ze berichten in Facebookgroepen voor vermiste dieren. Nadat iemand aanbelde met een lastig bericht, zonk de moed haar in de schoenen.

"Ik ging ervan uit dat Zazou was overleden."

De 'boodschapper' had een overleden kat op de Ringbaan gezien. Kayleigh ging direct kijken, maar vond niks. Waar was die kat dan, vroeg ze zich af. Ze belde de plekken af waar een overleden huisdier zou kunnen zijn, maar niemand had Zazou gevonden. “Ik ging ervan uit dat hij was overleden en door iemand was opgehaald die de chip niet kon lezen.” Ondanks dit gevoel, legde Kayleigh zich er niet helemaal bij neer. Toen ze van Tilburg naar Waalwijk verhuisde, sprak ze met de buren af om nog een oogje in het zeil te houden. De kattenbak zette ze ook nog even buiten. De herkenbare geur kan een kat terug naar huis leiden. “Ik vond het moeilijk, twee jaar zonder Zazou”, zegt Kayleigh.

Dan krijgt het verhaal plots een wending. Met een telefoontje van een man uit Eindhoven, afgelopen maandag. Haar rood-witte vriendje is na twee jaar terecht. “Ik vind het vreemd dat hij daar is terechtgekomen”, vertelt Kayleigh. De beller zei dat Zazou al zo’n drie weken daar in de wijk rondspookte: mager en vies. Het klikte wel tussen die twee. “Ze zochten elkaar op en hij gaf hem eten”, vertelt Kayleigh. “Zazou heeft daar ook twee dagen thuis gezeten. De man vond het wel een leuke kat en wilde hem houden, maar wilde eerst zeker weten dat het dier van niemand was."

"Zo knap dat hij als binnenkat heeft overleefd."