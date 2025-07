Inzamelingsactie voor kinderen van doodgeschoten Joeweela (39)

Er is een inzamelingsactie opgezet voor de kinderen van Joeweela die vorige week werd doodgeschoten in Gouda door haar ex-man Driekus K. "De opbrengst moet een vangnet zijn voor deze kinderen, zodat zij zich in ieder geval over hun financiële toekomst minder zorgen hoeven te maken", schrijft de initiatiefnemer.

Joeweela werd vorige week dinsdagmiddag rond half vier doodgeschoten aan de Bosweg in Gouda, voor de ogen van haar twee jonge kinderen. Haar ex-man is de vermoedelijke schutter. De 39-jarige vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.