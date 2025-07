Agenten tikken ruitje in om twee honden in hete auto te redden

Twee honden die waren achtergelaten in een hete auto zijn zaterdag door oplettende agenten in Son en Breugel gered. Het was die middag warm, de temperatuur buiten liep op tot zo'n dertig graden. Dat weerhield een vrouw er niet van haar honden achter te laten in haar auto op industrieterrein Ekkersrijt om vervolgens zelf even een boodschap te gaan doen, zo schrijft de politie woensdag op Instagram.

Agenten zagen de honden en de eigenaresse was niet bereikbaar. Ze sloegen daarom 'zonder pardon' een ruit van de auto in, zodat de dieren weer wat frisse lucht kregen. Toen de vrouw terugkwam bij haar auto verklaarde ze het raam op een kiertje te hebben gezet en water te hebben achtergelaten voor de honden. "Maar honden kunnen geen doppen van flesjes water draaien", schrijft de politie voelbaar geïrriteerd.

De politie wijst in het bericht op de vele aandacht in de media van de laatste jaren om duidelijk te maken dat dieren en kinderen niet achtergelaten kunnen worden in een warme auto. Een boodschap die blijkbaar niet voor iedereen duidelijk is, want de vrouw dacht zaterdag dus even een boodschap te kunnen gaan doen, terwijl haar honden in de auto zaten en de temperatuur buiten opliep tot zo'n dertig graden.

Raam ingeslagen

Volgens de politie was het 'gruwelijk warm' in de auto. Wijkagenten zagen de honden hijgen in de auto, maar konden de eigenaresse niet bereiken. Een ruit inslaan was de enige mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de honden weer wat frisse lucht kregen.

"Laten we voor eens en voor altijd duidelijk zijn. Kinderen of dieren in een warme auto? Ruit eruit en succes ermee", sluit de politie het bericht af.