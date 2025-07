Jarenlange strijd lijkt ten einde: Fort Oranje terecht gesloten

De gemeente Zundert heeft Camping Fort Oranje in Rijsbergen terecht gesloten. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De gemeente sloot de camping in 2017 op grond van de Woningwet. Met de uitspraak lijkt er een eind gekomen aan een jarenlange juridische strijd rond de omstreden camping.

Fort Oranje Fort Oranje kwam in 2002 in handen van Cees Engel. In de loop van de jaren verslechteren de leefomstandigheden op de camping. Er was steeds meer criminaliteit waaronder drugshandel, illegale prostitutie, geweldsincidenten, caravanbranden en zelfs mensenhandel.

De uitspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, werd eerder al drie keer uitgesteld: in augustus en december vorig jaar, en in mei dit jaar. Een bestuursrechter oordeelt over geschillen tussen burgers en de overheid en tussen overheden onderling.

Divine Investments vindt dat de gemeente het recreatiepark in 2017 op onrechtmatige wijze heeft overgenomen. Zo zou de gemeente 'de camping binnen zijn gestormd en met geweld in bezit hebben genomen'. Dat is volgens het bedrijf in strijd met de Woningwet. De hoogste rechter gaat daar niet in mee.

De zaak werd aangespannen door Divine Investments. Dit bedrijf had een hypotheekrecht op de gronden van Fort Oranje. Achter het bedrijf zitten jurist Jeroen Pols en Jan Engel, die samen met zijn vader Cees Engel voormalig eigenaar van de camping was.

De gemeente Zundert greep in en sloot de omstreden camping in 2017. Volgens toenmalig burgemeester Leny Poppe was de situatie onhoudbaar. Ze sprak van 'een criminele woonwijk waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven'. De gemeente nam het beheer van de camping over.

Rechtszaken

Engel was het niet eens met de sluiting en spande meerdere rechtszaken aan tegen de gemeente, onder meer over het gebiedsverbod dat hem werd opgelegd. Hij verloor die zaken keer op keer.

In 2021 oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de gemeente de camping terecht had gesloten en het beheer mocht overnemen. De eigenaren gingen daarop in hoger beroep bij de Raad van State. Die behandelde de zaak op 14 juni van dit jaar en kwam uiteindelijk woensdag met de definitieve uitspraak.

"Deze uitspraak geeft veel steun en bevestigt dat de gemeente het juiste heeft gedaan’", zegt burgemeester Joyce Vermue. "De gemeente had geen andere keus dan Fort Oranje te sluiten. Jarenlang waren er ernstige misstanden en mensen leefden er onder mensonterende omstandigheden. Voor hun veiligheid en waardigheid móést de gemeente ingrijpen."

Beheer van gemeente

De gemeente Zundert kocht het terrein vorig jaar zelf voor bijna 6,5 miljoen euro op via een veiling die ze organiseerde. Ze moet het perceel delen met een klein aantal bewoners dat permanent op de camping woont. Zij hebben de grond in het verleden gekocht van Cees Engel. Het gaat om zes percelen die als eilandjes liggen verspreid over de camping. Als een perceel in de verkoop komt, krijgt de gemeente nu als eerste het recht om die grond te kopen.

De gemeente zei vorig jaar dat in overleg met de gemeenteraad bekeken wordt wat er met het terrein moet gebeuren. "Het voornaamste is dat de gemeente Zundert optimale regie houdt op de toekomstige ontwikkeling én dat we voorkomen dat het terrein wederom vervalt in de toestand ten tijde van de camping Fort Oranje", zei burgemeester Joyce Vermue toen.

Na de uitspraak van woensdag liet Vermue weten dat dit voor de gemeente de definitieve afronding en de doorstart voor de toekomst van het terrein is. "Daarbij willen we de omgeving rust bieden."