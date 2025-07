Bewoners van Het Adriano Huis kunnen blijven, bestuur definitief opgestapt

Het Adriano Huis in Bergen op Zoom is gered. Het bestuur is definitief opgestapt en dus wil zorgkantoor CZ weer samenwerken. De woonzorginstelling kwam in opspraak toen bleek dat cliënten voor schut werden gezet, bang werden gemaakt en in verwarring of verlegenheid werden gebracht door de bestuurders en enkele medewerkers. Verzekeraar CZ wilde daarom niet meer samenwerken met het huis tot het bestuur definitief was opgestapt. Dat is nu het geval.

De geldkraan van zorgkantoor CZ gaat weer open. "Wij ontvingen afgelopen week bevestiging van Het Adriano Huis dat zij concrete stappen heeft gezet om aan de aanwijzing van de IGJ te voldoen", laat CZ weten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed het onderzoek waaruit bleek dat de cliënten werden vernederd. Het Adriano Huis geeft zorg aan achttien mensen met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben. Ze hebben ernstige psychische problemen en gedragsproblemen. Maar de bewoners werden niet goed behandeld, bleek uit onderzoek van de IGJ. Uit gesprekken en geluidsfragmenten bleek dat de bestuurders de cliënten hardhandig vastpakten, maar ook dat ze bewoners tegenhielden om weg te gaan. De IGJ eiste daarom dat de twee bestuurders Farid El-Khassim en Jelle Gillissen opstapten.

"De twee zijn een tijd geleden al opgestapt, maar nu zijn ze ook definitief uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel", zegt Bert Deitmers, die sinds eind juni interim-bestuurder is. "Dat is een belangrijke stap, want het geeft zekerheid aan CZ, de IGJ en de familieleden van de cliënten."

"Een nieuwe wind."