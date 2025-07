Stéphane Kox bevallen van meisje: vader Danny van Poppel stapt uit de Tour

Wielrenner Danny van Poppel uit Moergestel stapt uit de Tour de France. Zijn vrouw, voormalige F1-pitreporter Stéphane Kox, is woensdag bevallen van hun dochtertje. "Kleine meisje kan niet wachten tot papa vandaag thuiskomt", schrijft ze op social media.

Het meisje, Bobbie, is deze woensdag geboren. "We zijn zo ongelofelijk trots en blij dat je in ons leven bent gekomen", schrijft Stéphane. In een videoboodschap laat Danny weten: "Ik verlaat de Tour voor goed nieuws. Ik kijk ernaar uit om naar huis te gaan, maar het is ook zonde dat ik het team achterlaat."