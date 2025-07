Buurman verwaarloost zijn huis: hier kan je terecht voor hulp

Het huis van je buurman is ernstig vervuild. Overal ligt afval, de deuren rotten en de ramen zijn zwart van de schimmel. Je kinderen willen door de stank niet meer in de tuin spelen. Het overkwam Marie-Louise Maagdenburg en haar buren in Tilburg. Ze maken zich grote zorgen om hun buurman die in een ernstig vervuild huis woont. En ze zijn bepaald niet de enigen. Als je je buren in zo'n situatie wilt helpen, waar kan je dan terecht?

Marie-Louise en haar buren proberen al jaren hulp te krijgen voor de buurman, maar zonder resultaat. Nu zitten ze met de handen in het haar en weten ze niet waar of hoe ze hulp kunnen regelen. Volgens een woordvoerder van gemeente Tilburg zijn gemeentes en zorginstanties beperkt in wat ze aan hulp kunnen bieden in dit soort situaties. De woordvoerder geeft aan op de hoogte te zijn van de situatie van de buurman van Marie-Louise en 'passende hulp te bieden voor de man'. Verder kunnen zij niet ingaan op die specifieke casus. De gemeente is niet de enige plek waar je in zo'n situatie terechtkan, weet een woordvoerder van de Nederlandse ggz. Er is een landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag, waar je ook anoniem kan melden. Mensen die zich zorgen maken om iemand met verward of onbegrepen gedrag kunnen naar dit meldpunt bellen (0800-1205). De medewerkers verbinden je door naar het meldpunt in jouw regio. Zij geven je vervolgens advies en zoeken uit of er hulp kan worden geboden. "Ook denkt de medewerker mee over in hoeverre het mogelijk is om zelf contact te maken met degene waar de zorgen over gaan", vertelt Amber Kampstra, woordvoerder van de Nederlandse ggz.

Gemeente en GGD

Verschillende gemeentes en GGD's verwijzen op hun sites naar het landelijke meldpunt. De eerste stap is dus het melden bij het landelijke meldpunt. Daarna is het aan lokale organisaties om de melding op te pakken en te onderzoeken. Zowel de gemeente Tilburg als de Nederlandse ggz geven aan dat het belangrijk is om na de melding goed samen te werken om passende ondersteuning te kunnen geven. "We werken in dergelijke gevallen nauw samen met partners, zoals de woningcorporaties, GGD, politie en bemoeizorg. Samen wordt gezocht naar een passende aanpak die zowel handhaving als zorg omvat", laat de gemeente Tilburg weten. Bemoeizorg inschakelen

Als iemand door een combinatie van zeer ernstige problemen hulp nodig heeft, maar hier zelf niet om kan of durft te vragen, kan er bemoeizorg in worden gezet. Bemoeizorg is een vorm van zorg waarbij een gespecialiseerd team zelf op mensen die hulp nodig hebben afstapt. 'Het bemoeizorgteam legt (ongevraagd) contact en streeft ernaar dat mensen uiteindelijk toch hulp accepteren, zodat er een leefsituatie ontstaat die voor henzelf en hun omgeving acceptabel is', schrijft GGz Breburg op hun website. Marie-Louise uit Tilburg klaagt al jaren over het vervuilde huis van de buren:

Woningcorporaties

Per woningcorporatie verschilt het waar je terecht kan met je zorgen. De eerste stap is het melden van de situatie. Dit kan afhankelijk van de woningcorporatie bij een wijkconsulent, huismeester, klantenservice of website. Wat als de situatie niet verbetert?

In situaties waarbij sprake is van ernstige vervuiling op een particulier woonadres, kan de gemeente beperkt en enkel tijdelijk optreden om de gezondheid en veiligheid van bewoners en omwonenden te waarborgen. "Dit wordt alleen gedaan als andere handhavingsinstrumenten onvoldoende hebben geholpen. Het biedt echter geen structurele oplossing voor onderliggende problematiek. Bij herhaaldelijke vervuiling wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn om de overlast duurzaam te beëindigen", legt de gemeente Tilburg uit.