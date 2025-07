Bestuurder van bestelbus (59) overleden bij ongeluk met vrachtwagen op A27

Een 59-jarige bestuurder van een bestelbus is overleden bij een verkeersongeluk op de A27 bij Raamsdonksveer. Een vrachtwagen is rond kwart voor een door de vangrail gereden in de richting van Gorinchem en op de andere weghelft tegen de bestelbus gebotst. De A27 blijft tot in de loop van de avond in beide richtingen gesloten.

De 51-jarige vrachtwagenchauffeur uit Roemenië is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 59-jarige automobilist die omkwam bij het ongeluk, komt uit Etten-Leur. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Onder andere een traumahelikopter is opgeroepen. Omleiding

Verkeer richting Breda kan omrijden via Dordrecht over de A15, A16, A58. Automobilisten die naar Gorinchem moeten, kunnen omrijden via de westkant van Breda over de A58, A16 en A59.

De vertraging richting Breda loopt rond drie uur op tot een half uur. De andere kant op staan automobilisten tien minuten in de file. Frontale botsing

De snelweg ligt vol met puin van de crash. Een automobilist die voor de vrachtwagen reed, zag de vrachtwagen door de vangrail rijden en frontaal op de bestelbus botsen. De hulpdiensten hebben de plek van het ongeluk bij aankomst afgezet en automobilisten omgeleid. Rijkswaterstaat verwacht dat de A27 nog uren gesloten blijft voor de afhandeling van het ongeluk. Naast bergingswerkzaamheden moet er ook olie op de weg worden weggehaald. De politie doet onderzoek naar het dodelijke ongeluk en vraagt mensen met (dashcam)beelden zich te melden.

Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink

