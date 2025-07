Illegaal vuurwerk, gestolen spullen en wapens gevonden bij politie-inval

Bij een grote politie-inval in een pand aan de Habraken in Veldhoven zijn maandag 51 rolcontainers met gestolen spullen, zwaar illegaal vuurwerk, een jammer en twee airsoft wapens gevonden. Bij een andere politieactie in Nuenen werden ook nog eens 51 rolcontainers met gestolen spullen gevonden.

Een 20-jarige verdachte is aangehouden na de inval in het pand in Veldhoven. Op een foto is te zien dat de rolcontainers met de dozen met gestolen spullen buiten staan. Het gaat om een heleboel pakketten, waaronder een aantal schoenendozen.

Wapens

Ook werd een airsoft wapen gevonden dat op een automatisch vuurwapen lijkt en een airsoft handvuurwapen. De jammer die in de beslag werd genomen, is een apparaat dat signalen kan blokkeren. Na de inval in Veldhoven vonden agenten van het team Bijzondere Taken Eindhoven en agenten van de Landelijke Eenheid gestolen goederen in een vrachtwagen in Nuenen. De oplegger was volledig gevuld met gestolen pakketten. De politie doet verder onderzoek waar de gestolen spullen vandaan komen.