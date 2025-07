Voor honderdduizenden euro's aan sieraden gestolen uit vrachtwagen

Drie mannen hebben dinsdagnacht voor honderdduizenden euro's aan sieraden gestolen uit een vrachtwagen op een parkeerplaats langs de A2 bij Maarheeze. De afgelopen dagen waren er meer ladingsdiefstallen op parkeerplaatsen langs de snelweg. De politie heeft de drie verdachten aangehouden.

In de nacht van dinsdag op woensdag zagen zij weer 'verse' gaten zitten in de zijwanden van de vrachtwagens die geparkeerd stonden. Tijdens het posten zagen ze twee auto's met daarin de drie mannen: een 26-jarige man uit Eindhoven, een 21-jarige man uit Valkenswaard en een 20-jarige man uit Waalre. Zij werden aangehouden. De buit, met een vermoedelijke waarde van honderdduizenden euro's, is in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de diefstallen.

Ladingdiefstal

Ladingdiefstal is in Nederland een groot probleem, bedrijven die er slachtoffer van worden lijden grote financiële schade. Meestal maken de dieven elektronica en kleding buit, verder nemen ze alles mee wat ze als verhandelbaar zien.